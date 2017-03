U2/ "The Joshua Tree" trent'anni dopo: dove le strade non hanno nome

Facciamo così: dimentichiamoci per un istante che gli U2 a breve si imbarcheranno in un tour mondiale per il trentennale di “The Joshua Tree”, durante il quale il disco verrà proposto per intero, probabilmente in ordine di scaletta. Partire da questa considerazione implicherebbe tutta una serie di riflessioni sull’abitudine (commercialmente redditizia ma artisticamente nefasta, almeno per chi scrive) di omaggiare il proprio passato come se, appunto, non ci fosse un domani; e ci muoverebbe, successivamente, a riflettere su quel che sono oggi gli U2 e se, quella che è stata e forse è tuttora la rock band più famosa e importante del momento, abbia nel 2017 una qualche ragione per continuare ad esistere.

Lasciamo perdere tutto questo, che ci porterebbe lontano e su terreni alquanto scomodi, e concentriamoci invece sul disco in questione. L’occasione è ovviamente il fatto che esso veniva pubblicato il 9 marzo di trent’anni fa e che, come tutti gli anniversari tondi, anche questo costituisce un’opportunità per ridirci l’importanza di tale lavoro, nonché introdurlo a quei pochissimi (si spera) che ancora non ne conoscono l’esistenza.

Gli U2 sono sempre stati una band atipica, sotto molti punti di vista. Tecnicamente limitati, se non addirittura scarsi (il bassista Adam Clayton ha continuato a fare errori grossolani durante i concerti anche una volta raggiunta la fama), hanno iniziato da subito a fare pezzi loro perché, per loro stessa ammissione, le cover non riuscivano mai a suonarle in maniera decente.

Si sono formati giovanissimi, quando ancora frequentavano la scuola superiore (l’ormai celeberrima Mount Temple di Dublino) e da allora non hanno mai cambiato formazione (se si esclude l’allontanamento del fratello di The Edge, avvenuto comunque durante i primi mesi di esistenza della band); un fatto decisamente inusuale, che condividono solo con i Radiohead, i Beatles (che però sono durati poco) e pochi altri.

Un gruppo di amici, prima ancora che una band. Prova ne sia il fatto che il posto del già citato Adam non sia mai stato messo in discussione, nonostante fosse risultato evidente per mesi e forse anni che non sapesse suonare quasi per niente.

Affiatamento e tante ottime idee: questi i due ingredienti principali del loro successo. Pur nella povertà dei mezzi tecnici, le loro canzoni hanno sempre avuto una marcia in più, un non so che di geniale che ha portato a considerare già il primo disco “Boy”, nel 1980, come un mezzo capolavoro.

Probabilmente è stata anche la mancanza di influenze nette e definite: erano gli anni del Punk, poi del Post Punk e della New Wave. C'erano i Sex Pistols, i Ramones, i Clash, gli Stranglers, Patti Smith e i Television.

I quattro adorano questi artisti, li considerano rivoluzionari ma allo stesso tempo non conoscono poi così bene la base contro la quale starebbero portando avanti la rivoluzione: i Beatles, gli Stones, Bob Dylan, i Pink Floyd, sono nomi famigliari, ascoltati e apprezzati, ma non poi così tanto posseduti.