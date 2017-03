ALESSANDRA AMOROSO/ News: "Piccole cose" per un grande risultato... (Oggi, 9 marzo)

ALESSANDRA AMOROSO, NEWS: DAL SUCCESSO PROFESSIONALE AL MESSAGGIO PER LE DONNE – Alessandra Amoroso non si ferma mai. La cantante salentina continua a dividersi tra il lavoro e la famiglia senza dimenticare i fans a cui deve tutto il suo successo. Dopo l’ultimo, trionfale anno, Alessandra Amoroso ha messo a segno l’ennesimo successo professionale. Il singolo “Piccole cose” è già disco di platino, come ha annunciato la stessa salentina sui social taggando anche Fedez e J-Ax. Una grande soddisfazione per Alessandra Amoroso, ormai abituata a tanti, importanti riconoscimenti. Nonostante sia ancora una delle artiste più giovani della musica italiana, Alessandra non ha sbagliato un colpo collezionando un successo dopo l’altro. Merito anche dei suoi fans che, sin dal suo primo giorno nella scuola di Amici di Maria De Filippi non l’hanno mai lasciata sola. Consapevole di tutto, infatti, la Amoroso non perde mai occasione per ringraziare la sua Big Family. Nel giorno della Festa della Donna, però, Alessandra ha deciso di trascurare i maschietti per rivolgere il suo pensiero speciale a tutte le donne, sia fans che non. “Alle donne che lottano, alle donne che non si arrendono, alle donne che nascondono tutto dietro ad un sorriso... semplicemente a tutte le donne AUGURI, 8 marzo”, ha scritto Alessandra su Instagram collezionando like e commenti. Cliccate qui per vedere il post.

© Riproduzione Riservata.