EMMA MARRONE / News, addio ad Amici 2017, che delusione per i fans (Oggi, 9 marzo 2017)

EMMA MARRONE, NEWS: LA CANTANTE SALENTINA MOLLA AMICI 2017 E DELUDE I FANS – La notizia che i fans di Emma Marrone temevano è arrivata: com’era nell’aria, Emma Marrone non sarà uno dei coach di Amici di Maria De Filippi. Dopo aver guidato la squadra bianca del talent show nelle ultime edizioni del serale, la cantante salentina ha deciso di prendersi una pausa dalla televisione e lasciare, almeno momentaneamente, il posto di coach nella scuola più famosa d’Italia e che le ha regalato il successo. Una scelta che Emma Marrone ha preso anche per avere la possibilità di dedicarsi con maggiore tranquillità al suo nuovo lavoro discografico. L’assenza di Emma Marrone era già stata annunciata nei mesi scorsi ma è diventata ufficiale solo ieri con la presentazione dei coach delle due squadre che saranno Elisa per quella blu e Morgan per quella bianca. La notizia ha un po’ deluso i fans di Emma che speravano di vederla ancora una volta nel talent show di Maria De Filippi. Nonostante tutto, però, i supporters di Emma la ringraziano non solo per aver scoperto talenti come Elodie Di Patrizi ma anche per una scelta comunque generosa. I fans della salentina, infatti, sperano che grazie all’addio ad Amici, il nuovo disco di Emma possa essere pubblicato prima del previsto.

