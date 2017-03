JUSTIN BIEBER/ News, innamorato di Selena Gomez? La soap opera continua

JUSTIN BIEBER, NEWS: LA SOAP OPERA CON SELENA GOMEZ CONTINUA – Justin Bieber e Selena Gomez riusciranno ad essere ricordati solo per la carriera e non per la storia d’amore che hanno avuto e che a distanza di anni continua ad appassionare milioni di fans in tutto il mondo? Per il momento sembrerebbe proprio di no. Nonostante Selena Gomez stia facendo di tutto per far parlare di sé per i suoi successi professionali e non per la sua vita sentimentale, ad aggiungere un nuovo capitolo alla soap opera è stato lo stesso Justin Bieber che, con una foto pubblicata su Instagram, pur non nominando direttamente la sua ex fidanzata, ha fatto degli impliciti riferimenti a quella che, finora, è stata la sua storia d’amore più importante. “Stupido è chi lo stupido fa”, ha scritto Justin Bieber citando una frase di Forreste Gump e facendo riferimento, secondo alcuni fans a The Weeknd, il fidanzato di Selena Gomez con cui Bieber ha già avuto qualche scambio di battuta. La popstar canadese, però, ha alimentato ulteriormente il gossip aggiungendo una frase tratta dalla Bibbia: “L’amore è pazienza, l’amore è gentilezza, l’amore non prova invidia”. Cosa avrà voluto dire Justin? Sarà un modo per mandare un messaggio implicito a Selena Gomez? Cliccate qui per vedere il post.

