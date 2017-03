ONE DIRECTION/ Il video ufficiale di “Just hold on”, il primo singolo da solista di Louis Tomlinson (9 marzo)

ONE DIRECTION, NEWS: IL VIDEO UFFICIALE DI “JUST HOLD ON”, IL PRIMO SINGOLO DA SOLIST ADI LOUIS TOMLINSON - Just hold on è il primo singolo da solista di Louis Tomlinson dopo che gli One direction si sono presi una pausa e ora le fans del gruppo possono finalmente vedere il video ufficiale del brano realizzato in collaborazione con il deejay Steva Aoki. Ad annunciare l’uscita del videoclip era stato proprio quest’ultimo, che su Twitter aveva condiviso un frammento da una trentina di secondi: “Indovinate? Domani esce il video ufficiale di Just Hold On”. L’attesa era tanta, come dimostrano gli oltre 32mila like 26mila retweet collezionati dal suo post, compreso quello di Louis Tomlinson, che ha preferito affidarsi alle parole dell’amico piuttosto che presentare il video con le sue. La collaborazione tra il dj americano e il cantante inglese ha debuttato lo scorso 10 dicembre ed è stata suonata per la prima volta in pubblico a X Factor UK. Tomlinson e Aoki possono essere entusiasti: il brano ha subito raggiunto il secondo posto in classifica nella classifica UK dei singoli e al 52esimo della US Billboard Hot 100. In Italia la canzone è invece arrivata al massimo al 25esimo posto della classifica FIMI. L’apice è stato invece in Scozia: lì Just Hold On è arrivato al vertice della Official Charts Company. Nel video non vediamo Louis e nemmeno Steve ma solo due giovani ragazzi alle prese con una pazza notte a Las Vegas: clicca qui per vedere il videoclip.

