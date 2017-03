VALERIE JUNE/ Chi è la cantante blues che ha incantato Michelle Obama

VALERIE JUNE: LA CANTANTE BLUES CHE HA INCANTATO MICHELLE OBAMA ALLA CASA BIANCA (OGGI 9 MARZO 2017) - Valerie June Hockett è una cantante blues che ha conosciuto la musica grazie al padre, da bambina è stata infatti coinvolta nel suo lavoro di promoter. Inizia a comporre la sua musica all'età di 19 anni, e produce due album 'The Way of the Weeping Willow', del 2006, e 'Mountain of Rose Quartz', del 2008, anche se il suo vero debutto è 'Pushin' Against a Stone' nel 2011. Domani, 10 marzo 2017, uscirà il suo nuovo album The Order of Time un disco che vanta anche la collaborazione del padre prima della recente scomparsa. Il tema principale è il tempo che passa, che muta le cose senza dimenticare i desideri di ognuno di noi. La stessa Valerie June ha dichiarato di aver cominciato a scrivere la canzone insieme al padre durante le festività natalizie dello scorso anno: "Mi serviva un coro maschile, la controparte di quello femminile che era stato già fatto da Norah Jones e Mazz Swift. Siamo cresciuti cantando per la casa, inizialmente mio padre non voleva, poi ha ceduto e sono felice perchè avrò la sua voce sempre con me" svela Valerie.

VALERIE JUNE: LA CANTANTE BLUES CHE HA INCANTATO MICHELLE OBAMA ALLA CASA BIANCA (OGGI 9 MARZO 2017) - 'The Order of time' è il nuovo disco di Valerie June, la cantautrice originaria del Tennessee che ha conquistato la famiglia Obama. Proprio in una recente intervista a 'La Repubblica' Valerie parla della sua esibizione alla Casa Bianca, voluta da Michelle Obama in persona: "E' stato grandioso, Michelle è una bellissima persona, è altissima. Mentre mi abbracciava mi sono sentita una nana, ha organizzato anche un progetto chiamato Turn Around Arts che ha il compito di portare l’arte all’interno delle scuole più povere che non hanno possibilità" le parole di Valerie June, che ha chiamato insieme a Michelle Obama a raccolta attori, musicisti, pittori e poeti che possono trovare del tempo da trascorrere con i ragazzi e seguirli. "La cosa incredibile è che i loro voti sono saliti, specialmente nelle materie scientifiche e in matematica" le parole di un'orgogliosa Valerie, felice di poter contribuire durante il mandato dell'ex presidente degli Stati Uniti a mettere in atto questo progetto.

© Riproduzione Riservata.