JUSTIN BIEBER/ News, la popstar canadese se la spassa in Brasile (Oggi, 1 aprile 2017)

Justin Bieber

JUSTIN BIEBER, NEWS: LA POPSTAR CANADESE SI GODE LE VACANZE IN BRASILE – Nonostante la decisione dei giudici brasiliani di riaprire un processo a suo carico per degli atti di vandalismo risalenti al 2013, Justin Bieber, attualmente in Brasile per la tappa sudamericana del suo Purpose Tour, ha deciso di fermarsi qualche giorno in più in Brasile per godersi il sole, il mare e il divertimento della terra carioca. Giovane, bello, ricco e single, Justin Bieber si diverte di giorno sulle spiagge e di sera nei locali notturni dove continua a circondarsi di bellissime ragazze. Nella vita della popstar canadese, infatti, attualmente non c’è ancora una fidanzata ufficiale. Pur avendo avuto numerosi flirt nel corso degli ultimi anni, Justin Bieber sembra ancora legato al ricordo del suo amore con Selena Gomez che, ad oggi, rappresenta il suo primo ed unico amore. Non è così, invece, per l’ex stellina della Disney che, superati i problemi di salute che avevano spaventato tutti i suoi fans, non solo si è tuffata a capofitto nella sua carriera ma è anche felice accanto al suo nuovo fidanzato The Weeknd che cerca di raggiungere ovunque durante il suoi tour mondiale.

© Riproduzione Riservata.