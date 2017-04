CONCERTO PRIMO MAGGIO 2017/ Ecco i primi artisti confermati, Edoardo Bennato, Brunori Sas, Gabbani

Francesco Gabbani

Anche quest'anno l'appuntamento in Piazza San Giovanni si rinnova come succede dal 1990, il concertone del primo maggio organizzato dalle sigle sindacali Cgil, Cisl e Uil insieme a iCompany e Ruvido Produzioni. Come sempre saranno decine i musicisti presenti sul palco, al momento quelli già confermati sono Edoardo Bennato, Planet Funk, Brunori Sas, Bombino, Ara Malikian, Ermal Metal, Francesco Gabbani, Samuel, Luci della centrale elettrica ed Ex-Otago. Come si può vedere, non manca il simpatico vincitore di Sanremo Francesco Gabbani, chissà se porterà di nuovo lo scimmione sul palco. Non si sa ancora invece chi presenterà l'evento. Contemporaneamente si svolge anche quest'anno il contest 1M Next dedicato a musicisti esordienti che attraverso una serie di selezioni in varie città italiane selezioneranno tre vincitori che si esibiranno sul palco del Primo Maggio.

