EMMA MARRONE/ Ricorda l’anniversario di Schiena, e i suoi fan si "svegliano"! foto

Emma Marrone ed Elodie Di Patrizi (Instagram)

EMMA MARRONE, NEWS: LA CANTANTE RICORDA L’ANNIVERSARIO DI SCHIENA (OGGI, 10 APRILE 2017) - Tempo di ricordi per Emma Marrone: la cantante salentina, tramite la sua pagina Instagram, ha ricordato l’anniversario di Schiena, il suo terzo album in studio rilasciato quattro anni fa ormai, il 9 aprile del 2013. Schiena era stato anticipato dal singolo Amami (uscito invece il 22 marzo dello stesso anno): un brano scritto interamente da Emma, insieme a In ogni angolo di me. “4 anni di questo pezzo di vita… #4annidischiena buon compleanno a noi #browncrew!” ha commentato la salentina, condividendo l’immagine di copertina dell’album. Schiena, a qualche mese dalla prima uscita, è andato incontro ad una ristampa che conteneva l’inedito La mia città e versioni semi-acustiche di alcuni pezzi inclusi anche in precedenza. Nella primavera inoltrata del 2013, inoltre, la salentina ha annunciato le date del suo Schiena Tour partito il 13 novembre da Morbegno.

Sui social network, l’entusiasmo dei followers nei confronti di questo splendido ricordo e pezzo di storia è schizzato immediatamente alle stelle. “Infinta Schiena” ha ammesso qualcuno, carico di commozione, al fianco del post, e i commenti sono numerosi: “@real_brown più passa il tempo e più mi accorgo che sono fiera e orgogliosa di aver scelto te come idolo grazie di esistere idolo mio #4annidischiena”, “E… sono già passati 4 anni, 4 anni di emozioni in musica! Grazie d’esistere #idolodelmiocuore @real_brown #buoncompleannoschiena”, “ADORO”, “Album d’emozioni” e ancora “Capolavoro indiscusso! #4annidischiena”. Clicca qui per vedere il post di Emma Marrone direttamente dalla sua pagina Instagram ufficiale.

© Riproduzione Riservata.