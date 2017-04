Fedez e J-Ax in tour al Forum di Assago (Milano)

FEDEZ E J-AX IN CONCERTO A MILANO: OSPITI, SCALETTA E PREVENDITA PER LA DATA DI GRUGLIASCO (10 APRILE 2017) - Lo show continua per Fedez e J-Ax, che oggi, lunedì 10 aprile 2017, saranno al Forum di Assago con il loro tour Comunisti col Rolex. La provincia di Milano potrà vivere in realtà un poker di live, dato che i due rapper replicheranno il concerto anche domani, giovedì e venerdì. Un evento simile non poteva che spingere Fedez e J-Ax a scendere in campo con l'artiglieria pesante e ad ideare una scaletta composta da trenta brani.

Dal passato al presente, i due artisti saranno impegnati infatti a intonare sia le canzoni del loro ultimo album condiviso che andare a ritroso, verso gli anni in cui J-Ax era il frontman degli Articolo 31. "E' tutto un crescendo", ha rivelato Fedez nei giorni scorsi a Leggo, "questa volta tutta la scaletta è bella da fare sul palco". In passato, infatti, il rapper milanese ha portato nei suoi live anche pezzi poco adatti, a suo dire, ad un evento dal vivo. Saranno quindi due ore e mezza di spettacolo emozionante e ritmico, che aprirà le danze al suono di "Musica del cazzo", per poi chiudere con "Vorrei ma non posto", una delle maggiori hit del neo duo musicale. Gli effetti speciali sono assicurati, d'altronde come qualsiasi altro concerto di Fedez e J-Ax. Ad incorniciare e immortalare l'avventura dei fan milanesi, ci saranno infatti proiezioni video e palco che si disloca su più piani.

A rendere più eclatante il tutto, la presenza di Paolo Jannacci, che farà parte degli unidici elementi dell'Orchestra, fino agli ospiti di grido voluto dai due rapper. Sul palco saliranno in fatti nomi del calibro di Nek, Nina Zilli, e Giusy Ferreri, come già annunciato in precedenza. Nella giornata di oggi sarà invece la fumantina e energica Loredana Bertè ad unirsi ai due artisti. E' finita qui? Assolutamente no, perché a partire dalle 12:00 di oggi, i fan di Fedez e J-Ax potranno acquistare su Ticket One la prevendita dei biglietti per la nuova data di Grugliasco, in provincia di Torino, dove il duo interverrà al Gru Village. La prevendita sarà accessibile per ora solo sul sito TicketOne.it e grazie al call center, mentre sarà accessibile anche presso i punti vendita di TicketOne dalle 12:00 del prossimo 13 aprile.

