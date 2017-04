FEDEZ E J-AX IN CONCERTO/ A Milano: triplo sold-out per i Comunisti col Rolex

J-Ax e Fedez

J-AX E FEDEZ, IN CONCERTO AL MEDIOLANUM FORUM: TRIPLO SOLD OUT PER I COMUNISTI COL ROLEX TOUR (OGGI, 10 APRILE 2017) - Prosegue i tour trionfale di J-Az e Fedez, alle prese con la presentazione del loro nuovo album 'Comunisti col rolex'. A partire da questa sera il duo rapper si esibirà in casa, nel luogo più amato ovvero al Mediolanum Forum di Assago. Sono ben quattro i concerti in programma da oggi e proseguendo l'11, 13 e 14 aprile. Le prime tre date sono già completamente sold-out, mentre per la quarta c'è ancora qualche biglietto a disposizione, che potrà essere acquistato su Ticketone. Proseguirà così una primavera molto intensa per il giudice di X Factor e il suo socio, che già si sono esibiti con grande successo a Torino, Bologna, Firenze, Roma, Bari, Napoli e proseguiranno nelle prossime settimane in altre città italiane tra le quali Trieste, Verona e Genova (clicca qui per vedere tutto il calendario completo). A questo iniziale programma è stato aggiunto anche il Summer Tour 2017 che a giugno, luglio e settembre porterà J-Ax e Fedez a prendere parte a diversi eventi in festival musicali di successo. E, se ancora i fans non ne fossero sazi, dovrà essere aggiunta la partecipazione gratuita al Radio Italia Live di Milano e Palermo il 18 e 30 giugno.

J-AX E FEDEZ IN CONCERTO AL MEDIOLANUM FORUM: LA POSSIBILE SCALETTA - Sono numerosi i successi che J-Az e Fedez proporranno questa sera al concerto in programma al Mediolanum Forum di Assago, seguito da altri tre eventi già previsti per i prossimi giorni. L'occasione sarà perfetta per ascoltare alcuni dei successi più amati degli ultimi anni, oltre che storici brani degli indimenticabili Articolo 31. Considerando la scaletta delle precedenti esibizioni dei due rapper, dall'ex band di J-Ax non mancheranno Domani smetto, Non è un film, Uno di quei giorni, Gente che spera, Spirale ovale mentre Fedez proporrà senza dubbio i suoi famosi Cigno Nero, Magnifico, 21 grammi. Dopo avere ascoltati i successi degli ultimi tempi quali (tra gli altri) Assenzio e Comunisti in Rolex e proposto tutte le canzoni dell'ultimo album, l'esibizione della coppia si concluderà con i due brani più amati dal pubblico ovvero Maria Salvador e il successo della scorsa estate Vorrei ma non posto.

