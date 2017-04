FEDEZ/ News: stressato dal tour? Dal fenicottero rosa sul palco al "ko" sul letto, foto (10 aprile)

Fedez

FEDEZ, NEWS: STRESSATO DAL TOUR? DAL FENICOTTERO ROSA SUL PALCO AL KO SUL LETTO, FOTO - La vita da star può essere stressante anche se piena successo e Fedez ne sa sicuramente qualcosa. A marzo è iniziato il suo “Comunisti col rolex tour 2017” in compagnia dell’amico J-Ax e le date lo porteranno su e giù per l’Italia fino a settembre. Fedez avrà diversi giorni di pausa ogni mese e probabilmente li passerà tutti con la sua Chiara Ferragni, che lo raggiunge appena i suoi impegni glielo permettono. La vita su e giù dal palco però comporta alti e bassi, raccontati bene sulla pagina Instagram del rapper di Buccinasco. In una foto di un paio di giorni fa lo vediamo infatti sorridente sul palco, con una marea di fans dietro, mentre posa con un gigantesco salvagente a forma di fenicottero rosa per la “foto virile del giorno”, come da lui stesso intitolata (clicca qui per vederla).

Un altro scatto che ci mostra quanto può essere bello essere nei panni di Fedez è quello seguente, che ritrae il rapper Federico Lucia insieme all’amico Alessandro Aleotti con alle spalle la Zoppas Arena gremita di gente (clicca qui per vedere la foto) nel concerto andato in scena ieri: “Anche questa è andata! Da domani ci aspettano 4 SOLD OUT a Milano!”. I concerti a cui migliaia di persone pagano per partecipare sono sicuramente un toccasana per l’autostima ma portano via un sacco di energie. E così in una foto pubblicata ieri sera sulla sua pagina Instagram vediamo Fedez disteso accanto al suo cagnolino mentre sembra poprio “ko” e infatti scrive nella didascalia il tormentone lanciato da J-Ax, “Non ci sto dentro”. Il rapper non ha però molto tempo per riposare perché stasera, come da lui annunciato, lo attende la prima delle quattro date milanesi. Clicca qui per vedere la foto pubblicata da Fedez.

