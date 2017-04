Alessandra Amoroso

ALESSANDRA AMOROSO, NEWS: IL DIARIO DI BORDO DEL CONCERTO DELL’ARENA DI VERONA SUI SOCIAL – Sale l’attesa per il doppio concerto che Alessandra Amoroso terrà all’Arena di Verona il 28 e il 29 aprile. Un doppio evento attesissimo dalla Big Family che ha già regalato alla cantante salentina il tutto esaurito. Per Alessandra Amoroso si tratta dell’ennesimo trionfo professionale in un anno davvero d’oro per lei. Il Vivere a colori Tour l’ha consacrata, ancora una volta, la nuova regina della musica italiana e la consacrazione definitiva avverrà nella cornice magica dell’Arena di Verona. In occasione del grande show che Alessandra Amoroso regalerà ai fans, in collaborazione con RTL 102.5, ogni venerdì fino alla data dell’evento, sui social e sul sito ufficiale della radio, verrà pubblicato il diario di bordo di Alessandra Amoroso. Il racconto inizia dal 14 gennaio 2016 quando l'album fu in anteprima a Milano in Piazza della Lombardia. "Ero agitata ma avevo un'ansia positiva - ci racconta Alessandra -. Ero lì finalmente pronta a cantare con il mio pubblico e a condividere le emozioni di Vivere a colori".

ALESSANDRA AMOROSO, NEWS: IN ESTATE LE NOZZE CON STEFANO SETTEPANI? – Oltre ad essere impegnata con la preparazione dei due concerti che terrà all’Arena di Verona, Alessandra Amoroso continua ad essere al centro di numerosi gossip secondo i quali in estate convolerà a nozze con il fidanzato, Stefano Settepani, autore di Amici di Maria De Filippi. Per il momento, tuttavia, non ci sono annunci ufficiali e da parte sua Alessandra Amoroso, pur confermando l’intenzione di sposarsi e di diventare presto mamma, appare molto concentrata sul lavoro. I fiori d’arancio, dunque, aspetteranno ancora o dopo i concerti dell’Arena di Verona cominceranno ufficialmente i preparativi?

