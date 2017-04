Emma Marrone

EMMA MARRONE, NEWS: LA SALENTINA SI RIMETTE AL LAVORO IN SALA DI REGISTRAZIONE ( 11 APRILE 2017) - Il momento che i fans di Emma Marrone attendevano da tanto tempo è arrivato: la cantante salentina si è rimessa al lavoro in sala di registrazione. Ciò significa che presto avremo nuovi brani suoi da ascoltare e i fans non vedono l’ora di scoprire quale sarà la data d’uscita del suo prossimo album. Probabilmente dovremo attendere fino alla fine di quest’anno ma ne varrà sicuramente la pena. Intanto Emma ha voluto annunciare a tutti che sta lavorando a nuovi brani con una foto pubblicata sulla sua pagina Instagram: “10/4/2017 START”. Un “inizio” simboleggiato dal tondo microfono della sala si registrazione, che ha subito conquistato migliaia di like, collezionandone quasi 5mila nel giro di un quarto d’ora. La foto ha fatto impazzire di gioia i fans, che si sono esaltati con centinaia di commenti come questi: “ansia @real_brown buon lavoro queen facci sognare ancora”, “Si registraaaaaaa! Questa foto è stupenda! Qualcosa mi dice che a fine anno abbiamo il disco tra le mani”, “Aspettiamo il gran ritorno real_brown”. Clicca qui per vedere la foto e tutti i commenti.

