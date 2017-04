FEDEZ E J-AX IN CONCERTO/ Milano, info e scaletta: nuove date anche in estate (oggi, 11 aprile)

Fedez e J-Ax in Concerto a Milano

FEDEZ E J-AX IN CONCERTO, MILANO: IL TOUR DI COMUNISTI COL ROLEX CONTINUA LA CORSA (11 APRILE 2017) - Altro che tripletta: Fedez e J-Ax si preparano a dare il via alla loro seconda data milanese del Tour di Comunisti col Rolex, ma sono ben quattro gli appuntamenti in programma. Dopo un giorno di stop, infatti, i due rapper replicheranno nelle sere del 13 e del 14 aprile, sempre al Mediolanum Forum di Assago, per poi proseguire con la tournée. Comunisti col Rolex è uscito lo scorso 20 gennaio, accompagnato dal video del singolo realizzato insieme ad Alessandra Amoroso, “Piccole cose”, e anticipato da “Vorrei ma non posto” e “Assenzio”: il successo è stato incredibile, e le tre date sold-out proprio a Milano non fanno altro che esaltarlo. L’ultima data primaverile è in programma il prossimo 6 maggio all’Arena di Verona, ma come annunciato sui social qualche giorno fa (clicca qui per vedere il post di J-Ax) i fans non riusciranno a “liberarsi di loro così facilmente”. Per il momento, sono fissate anche sei date estive: il 19 giugno a Torino, il 7 luglio a Legnano, a Roma l’8 luglio e il 13 a Lucca. Seguono, Locarno il 14 luglio e Treviso il 2 settembre. Dovremo aspettarci altre sorprese?

Veniamo dunque alla serata di oggi: il pubblico, che stringe gelosamente in mano i biglietti acquistati, farebbe bene a rimanere all’erta: non sono pochi gli ospiti che hanno raggiunto sul palco Fedez e J-Ax nel corso degli show di Comunisti col Rolex (pensiamo, ad esempio, a Alessandra Amoroso, Nek e Loredana Bertè), ed è possibile che anche stasera i due artisti abbia qualcuno da annunciare. La scaletta del concerto di Milano al Mediolanum Forum di Assago è ricchissima: Fedez e J-Ax proporranno naturalmente numerosi pezzi del nuovo disco - come “Assenzio”, “Allergia”, “Fratelli di paglia” - ma non è escluso che portino in scena tormentoni e chi successi, anche individuali.

© Riproduzione Riservata.