JUSTIN BIEBER / News, i fans in ansia il pericolo è in agguato

Justin Bieber

JUSTIN BIEBER, NEWS: I FANS PREOCCUPATI PER LA POPSTAR CANADESE – Justin Bieber è una delle star più pagate al mondo. Parte dei guadagni vengono utilizzati dalla popstar canadese per soddisfare la sua passione per le auto sportive. Modelli unici che rendono Justin Bieber riconoscibile all’obiettivo dei paparazzi che spesso si lanciano in veri e propri inseguimenti e che costringono Bieber a volare ad altissime velocità pur di depistarli. A testimoniare il tutto è una fotografa che si è trovata coinvolta in un momento simile. “Ho visto Justin proprio dietro di me, molto molto vicino, e non mi aveva dato nessuna distanza nel caso avessi dovuto frenare. A quel punto ho pensato, ok sono fregata”, ha raccontato Melissa Paradis. “Mi sono spostata di lato, e Bieber è volato ad almeno 120 km orari, se non di più. A quel punto ho pensato, sai che c’è, Bieber tu sei troppo pericoloso per me. Bella così”. Una testimonianza che sta preoccupando i fans di Justin Bieber che temono per l’incolumità del proprio beniamino.

JUSTIN BIEBER, NEWS: L’AMORE PUO’ ASPETTARE? – Justin Bieber resterà single a lungo? I fans stanno ormai perdendo le speranze di vedere nuovamente insieme Justin Bieber e Selena Gomez. Quest’ultima, infatti, è felicemente fidanzata con The Weeknd e Justin Bieber, pur provando ancora un forte affetto per l’ex fidanzata, appare rassegnato a non tornare con lei. I fans, così, sperano di vedere preso il cantante canadese nuovamente felice e innamorato accanto ad una ragazza che riesca a renderlo veramente felice. Finora, nonostante il gran numero di flirt avuti, Bieber non è ancora riuscito a trovare una ragazza in grado di sostituire Selena Gomez nel suo cuore. Prima o poi, dunque, riuscirà a trovare la donna della sua vita?

