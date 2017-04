Katy Perry

KATY PERRY, TAGLIO CORTISSIMO PER LA CANTANTE: I FOLLOWERS APPREZZANO? FOTO - Un amore che finisce può portare veri e proprio stravolgimenti: sono look e capelli, molto spesso, i primi a finire nel mirino, specie per la controparte femminile. Forse è proprio questo il caso di Katy Perry. La rottura con l’affascinavate attore Orlando Bloom è freschissima per la cantante, e Katy Perry - dopo aver sfoggiato un ciuffo biondissimo e asimmetrico - ha deciso di darci un nuovo taglio, questa volta ancor più netto. Abbandonato il contrasto di colore, l’artista originaria di Santa Barbara ha postato su Instagram una fotografia in cui si mostra con indosso un cappuccio, ma dove chiaramente si intravedono una nuova tinta - completamente bionda - e capelli notevolmente più corti di prima.

Non tutti i followers, però, hanno accolto positivamente la nuova mise: alcuni, commentando appena sotto lo scatto, hanno ammesso di non apprezzare, e non sono mancati diversi paragoni, anche con altri celebri del mondo dello spettacolo. Qualcun altro, in ogni caso, non ha avuto alcun dubbio: anche questo nuovo taglio le dona molto, e non si può che amarlo fin dal primo istante. Clicca qui per vedere il post di Katy Perry direttamente dalla sua pagina Instagram ufficiale.

