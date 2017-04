ONE DIRECTION/ Un errore di Spotify mette a rischio il primo posto in classifica del singolo di Harry Styles

"Sign of times", il nuovo singolo di Harry Styles

ONE DIRECTION, NEWS: UN ERRORE DI SPOTIFY METTE A RISCHIO IL PRIMO POSTO IN CLASSIFICA DEL NUOVO SINGOLO DI HARRY STYLES “SIGN OF TIMES” - Le fans degli One Direction non saranno felici di sapere che Harry Styles potrebbe non raggiungere il primo posto in classifica con “Sign of times”, il suo primo singolo da solista, a causa di un errore tecnico di Spotify. I fan del cantante non sono riusciti infatti ad ascoltare Sign of Times sulla piattaforma streaming dopo che il brano è stato pubblicato venerdì: tutta colpa di un’errore riguardante la funzione ricerca dell’app, secondo quanto riportato dal The Sun. La canzone raggiungerà probabilmente la vetta delle classifiche di vendita e download, ma potrebbe perdere nella sfida con “Shape of you” di Ed Sheeran nella classifica riguardante gli streaming che verrà pubblicata nei prossimi giorni. Come scrivono sul The Sun, per Harry Styles potrebbe trattarsi di un vero e proprio incubo, contando che si tratta del primo passo nella sua carriera da solista e che sicuramente non farà felici i vertici della sua casa discografica. Il malfunzionamento di Spotify ha infatti impedito ai fans di Harry di trovare la canzone e quindi di ascoltarla. Secondo il The Sun potrebbe aver perso centinaia di migliaia di streaming che potrebbero arrecargli un danno notevole in termini di posizioni in classifica.

