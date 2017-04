50 Cent prende a pugni una fan/ Dallo scontro al perdono: ecco cosa è successo durante un concerto

50 Cent, web

50 Cent prende a pugni una fan, dallo scontro al perdono in Maryland: Ennesimo episodio di violenza con protagonista 50 Cent o solo un "errore" di valutazione in un momento di confusione generale? Quello che è successo in Maryland durante il concerto che ha visto protagonista 50 Cent e i The Lox ha davvero dell'incredibile ma sembra che tutto si sia risolto in poco tempo e con tanto di abbracci e sorrisi da entrambe le parti. Ma cosa è successo? Sembra proprio che, durante un'esibizione, una fan abbia strattonato e tirato giù dal palco 50 Cent che, per tutta risposta, ha preso a pugni la donna. Magari si è trattato di una reazione a catena difficile da prevedere e da contenere ma resta il fatto che tutti i presenti sono rimasti allibiti per lo spettacolo che stava andando in scena davanti ai loro occhi. Secondo quanto riportato da TMZ sembra che la fan avrebbe solo voluto abbracciarlo ma lui, senza pensarci due volte, ha sferrato un pugno alla donna che poi è stata invitata a salire sul palco. Tutto risolto?

Sembra proprio di sì. 50 Cent e i The Lox hanno accolto sul palco la fan che non sembrava poi così adirata visto che ha ringraziato tutti sorridendo e abbracciando il suo beniamino. E per 50 Cent? Sembra che anche questa volta vada bene al rapper di "In da club" la passi liscia così come è successo in passato. Non è la prima volta che il rapper ha avuto problemi di questo tipo e se nel 2015 fu costretto a versare 5 milioni ad una donna per via di un video hard, nel 2013 fu accusato di aver preso a calci la sua fidanzata beccandosi un'accusa di violenza domestica.

