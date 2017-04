FEDEZ/ I saluti del rapper alla fidanzata Chiara Ferragni (oggi, 12 aprile 2017)

Fedez e Chara Ferragni (foto da Instagram)

FEDEZ, NEWS: I SALUTI DEL RAPPER ALLA FIDANZATA CHIARA FERRAGNI, FOTO (OGGI, 12 APRILE 2017) - Piccola pausa per il Tour di Comunisti col Rolex: sono quattro le date in programma Milano, ma prima di riprendere con una nuova doppietta Fedez e J-Ax si sono presi un giorno di stop, per ricaricare le energie. Al primo concerto milanese non è mancata, in qualità di spettatrice, la fidanzata del rapper Chiara Ferragni, che si trovava momentaneamente in Italia. La Ferragni ha condiviso con i followers uno scatto da bordo palco, ma ben presto lei e Fedez hanno dovuto salutarsi di nuovo. Fedez, durante la giornata di ieri, ha pubblicato una foto in cui sono stati immortalati proprio un attimo prima di darsi un bacio. “Ciao raviolo”, ha aggiunto con semplicità l’artista: i due fidanzati, che scaldano sempre l’entusiasmo sulle piattaforme social con i loro scatti, sono spesso lontani a causa dei rispettivi impegni professionali.

In particolare, è proprio la fashion blogger che viaggia di frequente oltre confine: come lei stessa ha sottolineato con un post su Instagram, in questo momento si trova in Francia, a Parigi. Questo stavolta spinge la coppia a saluti carichi di attesa, ma in qualche occasione ha anche consentito a Fedez viaggi fuori porta non propriamente ‘in scalettai, e che si sono rivelati meravigliosi, come quello da poco trascorso a Miami (insieme anche a Fabio Rovazzi).

