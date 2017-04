Justin Bieber (Instagram)

JUSTIN BIEBER, LA MADRE DEL CANADESE LO RAGGIUNGE IN TOURNÉE? (OGGI, 12 APRILE 2017) - Le energie sembrano non esaurirsi mai per Justin Bieber: la popstar canadese ha dato il via al suo Purpose Tour lo scorso marzo 2016, ma sono ancora diverse le tappe della tournée che l’artista ha in scaletta. Proprio in merito ai prossimi appuntamenti, va segnalato quello di stasera in Colombia, a Bogotà, il prossimo del 15 aprile a Punta Cana (Repubblica Domenicana), ma la lista è ancora lunga. Rispetto al Propose World Tour - come rivela The Times of India - ci potrebbe essere anche un’altra novità.

Il quotidiano, infatti, svela che ad accompagnare Bieber durante le date in programma in India non ci sarà solamente il suo staff abituale: la popstar verrà raggiunta anche dalla madre, Patricia Mallette. Una prospettiva interessante, specie per il canadese: è più di un anno che gira ininterrottamente per ogni angolo del globo, saltellando tra America, Asia, Africa, Europa e Oceania, e avere il proprio fianco una faccia famigliare non potrà che essere positivo per lui.

