EMMA MARRONE/ News: Tano le ruba il cappellino ma per lei è il vincitore, foto (oggi, 13 aprile 2017)

Emma Marrone

EMMA MARRONE, NEWS; TANO LE RUBA IL CAPPELLINO MA PER LEI È IL VINCITORE, FOTO - Oltre alla musica, il grande amore di Emma Marrone è quello per la famiglia e non smette di ricordarlo nei vari post che pubblica sui social e in particolare su Instagram. Della famiglia della cantante salentina fa parte anche Gaetano, detto Tano, il suo adorato cagnolino che i fans conoscono bene. Tano è protagonista di più di uno scatto di Emma e proprio ieri la Marrone ha pubblicato una foto dedicata a lui. L’immagine in questione, pubblicata in prima battuta dal papà di Emma, Rosario Marrone, ci mostra Tano con indosso il cappellino dei New York Yankees, di proprietà della cantante. Il copricapo con il simbolo della squadra di baseball con sede nella zona del Bronx sta d’incanto all’animale ed Emma, a fronte del “furto”, non può che farsene una ragione condividendo la foto e taggando il papà: “@rosariomarrone HAI VINTO TUTTO ! #tanotheboss Ecco perché non ritrovavo più il mio cappellino…”. La buffa immagine è piaciuta ad Emma tanto quanto ai fans, che hanno risposto con oltre 20mila like in un paio d’ore e con commenti come questi: “Mazza, che sguardo!!!Me lo Presti che devo mettere paura a una persona?”, “Tano the best però devo dire che sta bene con il tuo cappello fai prima a comprarne un' altro “, “grandi tano e rosario ahahahahah”. Clicca qui per vedere la foto e tutti i commenti.

