FEDEZ SI SPOSA?/ Matrimonio con la sua Chiara Ferragni? Intanto produce Arisa (Oggi, 13 aprile 2017)

Fedez e Chiara Ferragni

FEDEZ, NEWS: IL RAPPER SPOSA CHIARA FERRAGNI E PRODUCE ARISA? – Fedez e Chiara Ferragni sono sempre più uniti e innamorati. Entrambi giovani, belli, ricchi e famosi, formano la coppia d’oro del mondo dello spettacolo. Seguitissimi dai fans e dai paparazzi, Fedez e Chiara Ferragni trasformano in oro tutto ciò che toccano. Diventati entrambi molto famosi quando erano ancora giovanissimi, ad oggi vantano un patrimonio a sette zeri che farebbe invidia a chiunque. Oltre al successo professionale, i due non rinunciano a vivere l’amore. Nonostante siano due dei personaggi più in vista del momento, il rapper e la fashion blogger più famosa al mondo vivono senza problemi davanti alle telecamere la loro storia d’amore. Sui social, entrambi condividono foto e video della loro vita insieme dando spesso vita ad accese polemiche. Alcuni fans, infatti, non gradiscono la pubblicazione di momenti che dovrebbero restare privati ma, nonostante tutto, i due continuano a vivere anche sui social il loro amore. Il legame tra Fedez e Chiara Ferragni diventa sempre più importante al punto che si vocifera che i due potrebbero convolare a nozze entro l’anno.

In attesa di capire se effettivamente ci saranno i fiori d’arancio entro la fine del 2017, Fedez continua a dedicarsi con successo al suo lavoro. Secondo quanto riporta il settimanale Chi, infatti, Fedez avrebbe deciso di produrre Arisa. “Smanioso di confermarsi nel ruolo di manager, ha già lanciato il "non cantante dei record" Fabio Rovazzi. Ora Fedez e la sua società Newtopia si sono aggiudicati in scuderia il talento' di Arisa, cantante e giudice a X Factor con il rapper”.

