Alessandra Amoroso (foto da Instagram)

ALESSANDRA AMOROSO, NEWS: LA CANTANTE SALENTINA RACCONTA DI AMICI, IL MESSAGGIO SOCIAL (OGGI, 14 APRILE 2017) - Alessandra Amoroso è attesissima dalla sua Big Family sul palco dell’Arena di Verona per le date in programma il prossimo 28 e 29 aprile 2017: la cantante, dopo l’addio di Morgan ad Amici 16, è intervenuta su Instagram per ricordare i momenti trascorsi all’interno della scuola, ormai 10 anni fa. “Ho iniziato il mio percorso fatto di alti e bassi, di paure, di pianti, di sorrisi, di leggerezza e di parecchie difficoltà, che mi sembravano, a volte, insormontabili” ha esordito, specificando poi che quando era un’allieva il sostegno e l’appoggio non sono mai mancati, da parte di chiunque facesse parte “della grande macchina chiamata Amici”.

Alessandra Amoroso si è sempre sentita libera tra i corridoi e le sale prova del talent show: “Nessuno mi ha mai imposto nulla e hanno lasciato che l’Alessandra pazzerella si potesse esprimere sempre e nella più totale libertà”. Dopo il grande polverone che ha interessato il programma guidato da Maria De Filippi negli ultimi giorni, dunque, anche l’artista salentina ha voluto dire la sua, e ha concluso ringraziando la conduttrice. Clicca qui per vedere il post su Instagram e leggere tutte le sue parole in merito.

