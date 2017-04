Fedez/ News: lo shopping senza Chiara prima del tour, “farò dei danni incredibili!” (oggi, 14 aprile 2017)

Fedez (Instagram)

FEDEZ, NEWS: LO SHOPPING SENZA CHIARA PRIMA DEL TOUR,“FARÒ DEI DANNI INCREDIBILI” - Appuntamento a stasera con Fedez e J-Ax, che per la quarta volta in questa stagione si esibiranno al Mediolanum Forum di Milano per un nuovo evento live, sold out già da molte settimane. Fedez, in attesa della penultima tappa milanese della sua tournée, ieri è tornato sui social per raccontare ai suoi fan come ha trascorso le ore che precedono l’evento. “Oggi sono da solo da Gucci quindi faccio acquisti senza Chiara”, ha detto il Rapper in un video pubblicato sulle Instagram Stories, dove non ha nascosto il suo timore di sceglierei capi sbagliati, soprattutto a causa dell’assenza della sua amata Chiara Ferragni: “Probabilmente farò dei danni incredibili”, dice infatti Fedez, che però non rinuncia alla compagna di un amico, che a suo dire saprà di certo dargli degli ottimi consigli. Dopo lo shopping, il rapper è tornato nel suo attico da dove, attraverso una nuova diretta, ha raccolto tutti i suoi pensieri sull’evento live della serata di ieri: “Abbiamo speso questo day off in p* e cose inutili - ha detto Fedez nel video - però siamo gasatissimi! Domani altro sold out a Milano e… raga sono contentissimo!”. In attesa della tappa di stasera, ecco uno scatto che ritrae Fedez e J-Az circondati dal pubblico che, in questi ultimi giorni, ha raggiunto il Mediolanum Forum di Milano per assistere alle loro esibizioni.

© Riproduzione Riservata.