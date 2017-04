JAMIROQUAI/ Toby Smith, è morto il tastierista con la band dal 1992 al 2002

Foto promozionale

Pochi ricordano il suo nome, ma chi ha amato la musica dei Jamiroquai ricorderà il suo apporto musicale imprenscindibile. Toby Smith, 46 anni di età, tastierista del gruppo dagli inizi nel 1992 al 2002 è morto ieri. Le cause del decesso non sono ancora state rese note. Smith era stato protagonista nel momento d'oro del gruppo che rinnovò il linguaggio anni 70 del funk. Così lo ha ricordato Stuart Zender, bassista dei Jamiroquai: "Ti voglio così tanto bene. Il mio fratellone Toby è andato dall’altra parte la scorsa notte. Tutti i miei ricordi più belli sono per lui e il nostro gruppo. Era il musicista più talentuoso con il quale avessi mai suonato. È stato un onore fare musica con lui. Toby, non ci sarà un altro come te, la tua luce splenderà per sempre". Ma nessun altro del gruppo compreso il leader e cantante Jay Kay ha finora speso una parola per ricordarlo. E pensare che aveva scritto come co-autore alcuni dei maggiori successi della band, brani come Space Cowboy e Deeper underground. Smith aveva lasciato la band per dedicarsi alla sua famiglia, per poi tornare a lavorare come produttore e tastierista per altri artisti.

