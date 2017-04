JUSTIN BIEBER / News, “re del pop”: è la star musicale più potente al mondo, supera anche Selena Gomez

Justin Bieber

JUSTIN BIEBER, NEWS: CONSACRATO LA STAR PIÙ POTENTE AL MONDO E SUPERA PURE LA SUA EX - In questo ultimo periodo, si parla relativamente poco di Justin Bieber. Nonostante questo, la popstar trova sempre il modo per potere stupire le sue fan con sorprese e novità: cosa è successo? Durante il corso dei precedenti giorni infatti, il nome del cantante è comparso tra i candidati ai Billboard Music Awards di questo anno. La notizia musicale però, si è inserita in mezzo al nuovo gossip davvero insolito: Kristen Stewart gli assomiglia! Letta in questo modo la news pare non avere un senso logico ma, i fan del cantante, dopo il nuovo taglio di capelli e la tinta bionda dell'attrice, ne hanno rivelato una certa somiglianza. Per molti estimatori di Bieber inoltre, l'attrice si è ispirata al look del cantante: sarà così? Proprio di recente, anche Katy Perry si è presentata con un taglio di capelli molto simile e - a quanto pare - il nuovo trend dell'estate strizzerà l'occhio al nuovo look di Justin.

Per quanto riguarda invece la vita privata/lavorativa di Bieber, il cantante pare essere lontano dalle scene solo perché rintanato in sala d'incisione per realizzare il nuovo CD musicale. L'artista ha pubblicato su Instagram una serie di scatti in sala d'incisione che hanno letteralmente fatto impazzire le fan così come l'ultima fotografia a petto nudo. Nel frattempo, proprio nelle ultime ore, Justin è stato soprannominato il "re del pop": per quale motivo? A quanto pare infatti, il The Box Plus Network ha stilato la classifica delle celebrità del mondo della musica più potenti e, al primo posto compare proprio Justin Bieber. Il cantante ha battuto nomi come Ariana Grande e Selena Gomez! Dopo di lui, ecco la classifica dal 2° fino a al 20esimo posto: Rihanna, Drake, Beyoncé, Adele, Coldplay, Justin Timberlake, Taylor Swift, Little Mix, One Direction, Ariana Grande, Lady Gaga, Bruno Mars, Selena Gomez, Calvin Harris, Katy Perry, Ed Sheeran, The Weeknd, Shawn Mendes e Zayn. Per visionare l’ultimo scatto a petto nudo di Justin, potete cliccare qui.

