FEDEZ/ Ringrazia e Chiara Ferragni fa sorridere i fans, foto (oggi, 15 aprile 2017)

Fedez e Chiara Ferragni (foto da Instagram)

FEDEZ, IL RAPPER RINGRAZIA E CHIARA FERRAGNI FA SORRIDERE I FANS, FOTO (OGGI, 15 APRILE 2017) - Prosegue la corsa del Tour di Comunisti col Rolex di Fedez e J-Ax: ieri sera i due rapper hanno chiuso i quattro appuntamenti sold-out al Mediolanum Forum di Assago. Alla vigilia dell’ultimo appuntamento, il rapper fidanzato di Chiara Ferragni è intervenuto sulla sua pagina Instagram ufficiale (clicca qui per vedere il post) per ringraziare il pubblico, caloroso e accogliente come non mai. “Ieri il terzo sold-out a Milano” ha esordito con entusiasmo “Stasera salutiamo la nostra città con il quarto concerto tutto esaurito, GRAZIE MILANO!”. La tournée, però, non si ferma: neanche il giorno di Pasqua. Domani, infatti, i due artisti saranno sul palco del Palarubini Alma Arena di Trieste. Mentre Fedez continua a girare l’Italia, Chiara Ferragni è volta in America.

Nonostante gli impegni, #TheBlondeSalas si tiene sempre in stretto contatto con i followers, e l’altro giorno ha postato una foto scattata durate il pranzo, mentre mangiava proprio… un’insalata. “The Blonde Salad. literally #AmericanDays” ha aggiunto la fashion blogger, facendo sorridere i fans. Le carriere di Fedez e Chiara Ferragni sembrano andare a gonfie vele, quando li vedremo ancora insieme dopo la sua recentissima tappa a Milano?

