JUSTIN BIEBER / News, muscoli e tatuaggi sui social in attesa del nuovo album (Oggi, 15 aprile 2017)

Justin Bieber

JUSTIN BIEBER, NEWS, LA POPSTAR CANADESE TORNA IN STUDIO E MOSTRA MUSCOLI E TATUAGGI SUI SOCIAL – Bellissimo, single e potentissimo: Justin Bieber è la star internazionale del momento. Il suo successo ha ormai raggiunto livelli planetari al punto da essere eletto la star più potente del mondo piazzandosi davanti a star del calibro di Rihanna, Beyoncè o Selena Gomez. Reduce dal grandissimo successo del Purpose Tour che ha portato Justin a girare il mondo facendo registrare il sold out in ogni tappa, la popstar canadese non ha perso tempo ed è tornato subito in studio di registrazione. I fans pensano già al nuovo album di Bieber che, tuttavia, si farà attendere.

La popstar, tuttavia, non ha perso tempo e si è messo subito a lavoro per tradurre in musica le sue emozioni. Nel frattempo, ha regalato ai fans uno scatto davvero mozzafiato. Su Instagram, infatti, Bieber ha pubblicato una foto in cui mette in mostra i muscoli e i tatuaggi. Uno scatto che ha collezionato quasi tre milioni di like e migliaia di commenti. Sempre più amato e sempre più seguito sui social, Justin Bieber non ha davvero più rivali. Cliccate qui per vedere il post.

