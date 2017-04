EMMA MARRONE/ News: cambia look e torna alla corte della Queen per il serale di Amici?

Emma Marrone

EMMA MARRONE, NEWS: CAMBIO DI LOOK PER IL “NUOVO” IMPEGNO AD AMICI? - Emma Marrone si è tagliata i capelli. Questo cambio di look, se per molti non significa niente, per altri potrebbe essere un fortissimo indizio verso l’imminente nuovo ruolo di vocal coach della Squadra Bianca del serale 2017 di Amici. Ed infatti, così come visto durante il corso della quarta puntata del talent show andato in onda ieri, Emma non ha potuto cantare per via di un calo della voce ma, in tanti, hanno pensato che la corte talentuosa di Queen Mary, abbia proprio chiamato la salentina per risollevare le sorti traballanti degli ascolti TV. Lo scorso sabato infatti, incredibilmente Ballando con le stelle (per la prima volta) ha avuto la meglio contro i ragazzi della 16esima edizione di Amici. E così, la produzione del talent, ha pensato bene di richiamare la cantante e produttrice di Aradeo che, come ben ricorderete è stata ospite durante il primo appuntamento con il serale duettando con l’amica Elisa.

Emma, nel corso del programma, oltre ad aprire le danze con il divertente gioco “Chi inizierà”, ha affiancato Maria De Filippi durante l’intero appuntamento e, proprio quando Morgan ha abbandonato lo studio, il pubblico l’ha sollecitata a prendere il suo posto. La conduttrice però, al richiamo ha sedato le acque, mentre la Marrone ha preferito non sostituire Morgan e nemmeno accettare il suo invito di entrare nella sua Squadra come co-coach: come finirà? Oltre al nome di Emma si era avanzato anche quello di Stash, leader dei The Kolors. Il cantante però, ha smentito mentre invece la Marrone non ha replicato ed è rimasta molto in silenzio. Il cambio di look evidenzia il nuovo impegno televisivo? Proprio dopo l’allontanamento di Morgan da Amici, in moltissimi attendevano che anche Emma scendesse in campo in difesa del talent e, il suo silenzio è ancor più sospetto. La vincitrice di Amici 9 non ha rilasciato dichiarazioni perché debutterà come vocal coach? La Marrone non aveva accettato di prendere parte al serale proprio perché impegnata con il suo nuovo lavoro discografico. A questo punto, non ci rimane che attende con ansia la nuova registrazione del serale di Amici 2017 questo pomeriggio.

