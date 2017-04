FEDEZ / News: torna ad X Factor e produce Arisa? Le ultime sul rapper

Fedez

FEDEZ, NEWS: È LUI IL NUOVO PRODUTTORE DI ARISA? - Aria di cambiamenti per Arisa? A quanto pare, l'artista potrebbe entrare a far parte della Newtopia di Fedez e J-Ax. Le ultime notizie sull'ex vocal coach di X Factor parlano chiarissimo: "ha segnato la chiusura con la Warner Music, casa discografica con la quale ho lavorato negli ultimi anni e della quale mi sono liberata. E’ stata una scelta condivisa", ha detto Arisa in una recente intervista, per poi aggiungere di volere trovare la sua vera identità. A tal proposito, nonostante in televisione sembrassero nemici, Fedez ci tiene molto e pensa che lei abbia un enorme talento. "Arisa: è una persona d’oro, una bravissima ragazza. Ha un talento enorme, ma è gestita in maniera abominevole dalla sua casa discografica. Di lei sono proprio amico", queste le parole di Federico Lucia (aka Fedez) durante una delle ultime interviste apparse sul Corriere della Sera.

Il settimanale "Chi", in edicola dallo scorso mercoledì con il nuovo numero, tramite le sue "Chicche di gossip", ha "insinuato" il dubbio: "Smanioso di confermarsi nel ruolo di manager, Fedez ha già lanciato il 'non cantante dei record' Fabio Rovazzi. Ora Fedez e la sua società Newtopia si sono aggiudicati in scuderia il talento di Arisa, cantante e giudice a X Factor con il rapper". Dopo Lorenzo Fragola, Madh e per l'appunto Rovazzi, alla scuderia di Fedez e J-Ax si aggiunge l'amica Rosalba Pippa? Nel frattempo però, nonostante il settimanale diretto da Alfonso Signorini dia l'indiscrezione come confermata, nessuno dei due artisti ha confermato ma neanche smentito. Arisa inoltre, ha già collaborato proprio con Fedez e J-Ax duettando nel brano dal titolo "Meglio tardi che noi" presente all'interno dell'ultimo lavoro dei due "Comunisti col Rolex". Staremo a vedere cosa succederà mentre Fedez continua il suo tour sold out con l’amico Ax e, proprio Arisa, a maggio volerà a Tokio per l’evento “Italia amore mio”.

