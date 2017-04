Fedez

FEDEZ, GLI AUGURI ALLO “ZIO” J-AX DIVENTATO PAPÀ, FOTO (OGGI, 17 APRILE 2017) - Fedez è in tour con l’amico J-Ax da ormai diverse settimane e i due rapper sono reduci da ben 4 sold out al Mediolanum Forum di Assago in provincia di Milano con il loro “Comunisti col rolex”. Non sappiamo come mai abbia scelto proprio il giorno di Pasquetta, ma oggi Federico Lucia ha voluto fare gli auguri all’amico, diventato papà, con un post sulla sua pagina Instagram: “E ora lo Zio è diventato papà, ti voglio bene fratellone!”. Nello scatto non vediamo i due artisti posare col pargolo ma semplicemente mentre mostrano le “corna” come veri duri in un momento di pausa con un cielo particolarmente blu alle spalle. J-Ax ha mantenuto il massimo riserbo sulla gravidanza della moglie Elaina ma secondo quanto riportato dai media il bambino dovrebbe essere nato il 22 febbraio alla Clinica Mangiagalli di Milano: come riporta Tgcom24 in un articolo del 9 marzo dovrebbe chiamarsi Nicolas secondo le indiscrezioni. Elaina e Alessandro Aleotti sono sposati dal 2007. Il rapper 44enne aveva raccontato in una recente intervista che era stata proprio la sua compagna a “salvarlo” dagli eccessi e dalle sregolatezze della vita che conduceva prima di incontrarla: “A 29 anni mi devastavo, poi ho incontrato Elaina, lei è americana ma ci siamo conosciuti a Milano a una cena, e insieme abbiamo cercato emozioni lontano dalla droga”. L’annuncio della gravidanza era arrivato qualche mese fa sui social e J-Ax aveva chiesto ai fans di aiutarlo a mantenere la privacy in un momento così delicato per la sua famiglia. Clicca qui per vedere gli auguri di Fedez a J-Ax.

