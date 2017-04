ALESSANDRA AMOROSO/ News: la cantante salentina cambia look per i concerti all’Arena di Verona

Alessandra Amoroso

ALESSANDRA AMOROSO, NEWS: NUOVO LOOK PER I CONCERTI DELL’ARENA DI VERONA – Alessandra Amoroso continua a provare per i due concerti che terrà all’Arena di Verona il 28 e il 29 aprile. Due concerti evento quelli che sta preparando la cantante salentina con cui chiuderà il suo Vivere a colori tour che le ha regalato grandissime soddisfazioni. L’ultimo anno, infatti, professionalmente parlando, è stato ricco di trionfi per Alessandra Amoroso che ha portato a casa tantissime premi sia per l’album “Vivere a colori” che per il tour che l’ha portata a girare tutta Italia per la gioia della sua Big Family. L’ansia per i due concerti che terrà all’Arena di Verona sale sempre di più. La cantante si sta preparando con tutta la sua squadra per regalare ai suoi fans uno spettacolo indimenticabile. Sarà un evento nuovo rispetto a quelli che hanno visto i fans finora così come è nuovo il look che Alessandra Amoroso ha sfoggiato in questi giorni sui social spiazzando letteralmente i fans.

"Ci cangia defrisca…ð??eenhmm…meglio cambiare no?!”, scrive Alessandra Amoroso sui social lasciando senza parole la sua Big Family. Pur essendo sempre bellissima, sono tanti i fans che la preferivano con i capelli più lunghi. “Aleeee no! Mi piacevi tanto col taglio corto, e l'altro era bellissimo e armonioso. Questo è troppo… ma tu sei così, veloce", "A me non piacciono ma tu ci insegni che non sono i tagli di capelli a essere belli o meno…sei tu che li rendi tutti spettacolari perché sei di un'eleganza e finezza immensa!", "Non mi piace affatto ma devo ammettere che stai bene con qualsiasi taglio, però", scrivono alcuni fans. Ci sono, poi, quella che la incoraggiano a non badare ai giudizi: "Fatto bene! Fresca, effervescente e giovanile! Non so perché la gente ti voglia vedere per forza coi capelli lunghi, da ragazzo non mi dispiace affatto vedere una donna col taglio corto se ha il viso adatto, e il tuo é perfetto per il corto!….. e risembri la nostra Sandrina di amici". Cliccate qui per vedere il post.

© Riproduzione Riservata.