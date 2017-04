Fedez e Chiara Ferragni (foto da Instagram)

FEDEZ, NEWS: LA PRIMA FAN DEL RAPPER, FOTO (OGGI, 18 APRILE 2017) - Fedez e J-Ax, impegnati con il loro Tour di Comunisti col Rolex, sono andati in scena anche durante la sera di Pasqua: il 16 aprile scorso di sono esibiti sul palco di Trieste, e domani saranno allo Stadium di Genova. I due rapper di sposteranno poi al PalaGeorge di Montichiari il 21 aprile, all’Adriatic Arena di Pesaro il 22 aprile e nel meraviglioso scenario dell’Arena di Verona il prossimo 6 maggio. Senza dimenticare, naturalmente, le date estive annunciate proprio di recente: approfittando anche delle festività di Pasqua, Fedez ha voluto presentare a tutti i followers la sua primissima fans, la più sfegatata. La nonna. Nei giorni scorsi l’artista ha pubblicato una fotografia in sua compagnia, e ha aggiunto “La mia prima fan. Nonnaz”, carico di affetto e di semplicità. Le avventure sul palco, dunque, continuano e con un sostegno molto speciale.

Mentre Fedez è impegnato in Italia, su e già dal palcoscenico, anche Chiara Ferragni - volata nuovamente oltreoceano qualche giorno fa - ha potuto contare sulla compagnia della sua famiglia in questi giorni vicini alla Pasqua. Insieme a lei, al Coachella 2017, c’erano infatti le sorelle: “Sisters at Coachella. #TheBlondeSaldaGoesToCoachella #TheFerragnis” ha scritto la fashion blogger pubblicando un’immagine che le vede sedute, insieme, sul prato dell’evento.

