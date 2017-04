JUSTIN BIEBER / News: nuovi guai per la popstar canadese, ecco l’accusa (Oggi, 18 aprile 2017)

Justin Bieber

JUSTIN BIEBER, NEWS: NUOVI GUAI PER LA POPSTAR CANADESE – Non c’è giorno in cui Justin Bieber non faccia notizia. Oltre a conquistare le prime pagine dei giornali per i suoi successi professionali, la popstar canadese finisce sempre più spesso nei guai. Secondo quanto riporta il sito Tmz, infatti, Justin Bieber potrebbe presto essere colpito da una nuova accusa. Stando a quanto si legge sul noto sito, Justin Bieber potrebbe essere accusato da un fan che avrebbe ricevuto una testata dalla popstar canadese durante la manifestazione dei Grammy. Secondo Tmz, la polizia avrebbe in mano anche i filmati delle telecamere che mostrerebbero come Justin Bieber colpisca il ragazzo in questione con una testata.

Nonostante il fatto sia effettivamente avvenuto, almeno stando a quello che riporta Tmz, Justin Bieber non correrebbe alcun pericolo. La vittima del gesto dell’idolo dei ragazzi di tutto il mondo, infatti, avrebbe già deciso di non sporgere denuncia. Gli avvocati di Bieber, nel frattempo, hanno rifiutato di rilasciare dichiarazioni in merito al fatto. I fans di Justin Bieber, dunque, possono stare tranquilli. Sui social, il popolo di Bieber aumenta sempre di più e non aspetta altro che il nuovo album del loro idolo.

