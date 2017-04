ONE DIRECTION/ News: video, la parodia di Mick Jagger fatta Harry Styles (oggi, 18 aprile 2017)

Harry Styles, il nuovo singolo sul canale Vevo

ONE DIRECTION, NEWS: VIDEO, LA PARODIA I MICK JAGGER FATTA DA HARRY STYLES - Nei mesi scorsi si era parlato della possibilità per Harry Styles degli One Direction di calarsi nei panni di Mick Jagger in un film dedicato al frontman dei Rolling Stones. Il cantante in questo periodo sta promuovendo il suo primo singolo da solista “Signo of times” e al Saturday Night Live con Jimmy Fallon si è calato proprio nei panni della rockstar impersonandolo in una divertente scenetta che vedeva alcuni volti noti degli anni ’70 protagonisti di un quiz show: accanto a lui c’erano infatti delle attrici nei panni di Lisa Minelli e Diana Ross. Anche Jimmi Fallon si è travestito ed ha impersonato il grande John Travolta nei suoi anni migliori. Styles ha provato a imitare le mosse di Jagger, il suo accento e il suo tono di voce. Non è mancata la battuta sulla carriera da solista: “Solista? Chi, facendo parte di una band di successo, sceglierebbe la carriera da solista? È assurdo!”. Il viaggio nel tempo offerto dal Saturday Night Live con Harry Styles nei panni di Mick Jagger ha subito fatto strage di visualizzazioni, sfiorando i due milioni in soli due giorni: clicca qui per vedere il video.

