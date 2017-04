EMMA MARRONE/ News: la verità sul ballo con Stefano De Martino (oggi, 19 aprile 2017)

Emma Marrone e Stefano De Martino, Amici

EMMA MARRONE, NEWS: LA VERITÀ SUL BALLO CON STEFANO DE MARTINO - Da quando si è registrata la quinta puntata del serale di Amici 16 non si fa che parlare del presunto ballo tra Emma Marrone e Stefano De Martino, frutto di un suggerimento della conduttrice Maria De Filippi. I fans della cantante salentina sognano da tempo un riavvicinamento tra lei e il fidanzato e ora che i due si trovano, da single, nel cast dello stesso programma tutto sembra promettere al meglio per chi sogna il ritorno di fiamma. Sui social la voce riguardante questo ballo si è sparsa velocemente ma si tratterebbe, a quanto pare, di una bufala. Questo è quanto rivela Ilvicolodellenews, riportando la testimonianza di una talpa che era presente domenica alla registrazione: “Ci spiace dover smorzare gli animi, proprio noi che vorremmo il lovvo in ogni cosa, ma in realtà nella prova che Emma ha fatto non ha per niente ballato con Stefano…”. Emma ed Elisa avrebbero in realtà fatto un gioco per determinare chi doveva iniziare con lo schieramento dei ragazzi all’inizio della seconda manche. Le due cantanti dovevano replicare il balletto mostrato loro da Stefano e Marcello: Stefano era di fronte ad Emma e Marcello di fronte ad Elisa, ma non hanno “ballato insieme”.

