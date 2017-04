Fedez (foto da Instagram)

FEDEZ, COMUNISTI COL ROLEX: J-AX “NON CI STA DENTRO”, VIDEO (OGGI, 19 APRILE 2017) - Si riparte con il Tour di Comunisti col Rolex: Fedez e J-Ax hanno regalato nuove emozioni ai fans triestini la scorsa domenica, e ora - dopo due giorni di stop - sono pronti a tornare sul palcoscenico: stasera, mercoledì 19 aprile 2017, si esibiranno allo Stadium di Genova per le ultime tappe primaverili (si chiude, lo ricordiamo, il 6 maggio nella splendida Arena scaligera, per poi riprendere in estate). La tournée degli artisti - la cui fatica discografica è uscita lo scorso 20 gennaio - è stata un vero successo: quattro sold-out a Milano compresi. Nella settimana prima di Pasqua Fedez e J-Ax hanno letteralmente infiammato il pubblico del Mediolanum Forum, ed è stato proprio quest’ultimo a condividere una breve clip con alcune delle immagini più significative per ringraziare.

Nel video li si vede insieme alzare le braccia al cielo, esultare e saltare, sotto una pioggia di coriandoli d’oro: "#ccrtour #iononcistodentro” è stato il semplice commento di J-Ax. Chi è tra i fortunati a stringere in mano un biglietto per la serata di oggi?

