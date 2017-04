JUSTIN BIEBER/ News: video, sul palco con Luis Fonsi per cantare il remix di Despacito (19 aprile)

Justin Bieber

JUSTIN BIEBER CONQUISTA TUTTI CANTANDO “DESPACITO” SUL PALCO CON LUIS FONSI, VIDEO - Justin Bieber ha regalato una bellissima sorpresa ai fans che ieri sera hanno assistito alla tappa del suo Purpose World Tour a San Juan in Porto Rico presso l’Agrelot Coliseo. A un certo punto è infatti salito sul palco Luis Fonsi, il cantante che sta scalando le classifiche di tutto il mondo con la sua hit tormentone “Despacito”. Nei giorni scorsi è stato infatti pubblicato il remix del brano che vede la partecipazione di Justin Bieber, che canta per la prima volta in spagnolo. Ad annunciare la pubblicazione del remix era stato Luis Fonsi sulla sua pagina Facebook. Sulla sua pagina Instagram Fonsi ha invece ringraziato così il collega canadese postando un video che ci mostra una parte del loro duetto sul palco: “Grazie per avermi invitato al tuo show Justin Bieber. Sono andato a vedere lo spettacolo e alla fine sono salito sul palco”. Il video (clicca qui per vederlo) ha collezionato quasi 270mila visualizzazioni in meno di mezza giornata, mentre il brano è già a quota 37.362.944 su Youtube dopo appena tre giorni (clicca qui per ascoltare il remix).

© Riproduzione Riservata.