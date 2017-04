emma marrone

Emma Marrone, dal lavoro ad Amici al ristorante giapponese! Ecco come si consola la salentina - E' stata la settimana di Emma Marrone. La salentina si è trasformata da ignara ospite del serale di Amici (non sappiamo quanto sia "innocente") a coach della squadra bianca immolandosi per la causa su richiesta di Mike, Shady, Thomas e Sebastian. La salentina non si è tirata indietro accorgendosi di una necessità e volendo regalare a questi ragazzi una possibilità così come la avuta lei. Emma si è messa a lavoro con i ragazzi e da giorni fa la spola tra la casetta dei bianchi e la sala prove con grande felicità dei suoi ragazzi che hanno finalmente ritrovato il sorriso e la serenità.

Anche Emma Marrone, però, ha bisogno di riposo e mentre i fan sono sicuri che presto la vedranno sul palco, dal vivo, pronta a canzone le canzoni del suo nuovo album, lei si rilassa mangiando giapponese. Proprio la salentina ha postato una foto in cui si mostra alle prese con le bacchette proprio al ristorante giapponese. Il relax le permetterà di avere idee nuove da proporre ai ragazzi di Amici oppu per il suo nuovo album? Lo scopriremo nella prossima registrazione.

