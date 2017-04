FEDEZ/ Smentisce la rottura con Chiara Ferragni? Foto (Oggi, 20 aprile 2017)

Fedez e Chiara Ferragni

FEDEZ, NEWS: IL RAPPER SMENTISCE LA ROTTURA CON CHIARA FERRAGNI – Fedez e Chiara Ferragni si sono lasciati davvero? Il gossip è esploso all’improvviso e i fans della coppia più social del momento continuano a chiedersi cosa stia succedendo. Tutto è iniziato quando i fans più attenti hanno notato che Chiara e Federico si erano defollowati da Instagram. Un gesto che ha subito mandato nel panico i fans dei Ferragnez che si sono messi subito a caccia di indizi. Poche ore dopo, però, l’allarme è rientrato. Chiara Ferragni e Fedez hanno ricominciato a seguirsi sui social e le foto che ritraevano i due, felici e innamorati, erano ancora al solito posto. La rottura tra i due sembra scongiurata. Il rapper e la fashion blogger continuano ad amarsi come il primo giorno per la gioia dei fans che sognano già di vederli all’altare. A smentire definitivamente tutti i rumors sulla fine del loro amore ci hanno pensato i diretti interessati che, proprio su Instagram sono tornati a sbandierare il loro amore.

Fedez, infatti, ha pubblicato nuovamente sul famoso social network, una foto che lo ritrae mentre si scambia un tenero bacio con la sua bellissima fidanzata. Lo scatto è accompagnato dalla didascalia “mi manchi”. Si tratta della stessa foto che, pubblicata il giorno due giorni fa da Fedez, era scomparsa scatenando i rumors su una presunta rottura. Anche Chiara Ferragni ha smentito la notizia pubblicando a sua volta una foto in cui sorride tra le braccia del suo fidanzato rivelando di sentire la sua mancanza. A causa degli impegni professionali, in questo momento, Fedez e Chiara Ferragni sono costretti a stare lontani. Il loro amore, tuttavia, sembra resistere anche alla distanza. (Cliccate qui per vedere il post).

