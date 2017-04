Lana del Rey/ Lust for Life è la ballata feat The Weeknd

Lana del Rey

LANA DEL REY, LUST FOR LIFE: LA BALLATA FEAT THE WEEKND - Una ballata romantica ha messo insieme Lana Del Rey e The Weeknd, il suo titolo è Lust for Life e il suo primo passaggio è avvenuto proprio ieri in anteprima su BBC Radio 1. Tanto è bastato per mettere in allarme i fan di Lana del Rey e il cantante e produttore canadese sulla cresta dell'onda per via della sua relazione, ormai ufficiale, con Selena Gomez. La loro collaborazione non è nuova visto che i due avevano già lavorato insieme per l'album Starboy e, in particolare, per Party Monster e Stargirl Interlude. Questa volta ad unirli è stato proprio il duetto per la romantica ballata che darà anche il titolo al nuovo album di Lana Del Rey che uscirà entro la fine dell'anno.

Il brano che la cantante ha cantanto insieme a The Weeknd è il secondo singolo estratto dall’album dopo Love su Spotify ed è già pronto a scalare le classifiche non solo dei singoli ma anche quello dei video più cliccati visto che i due sono protagonisti in bianco e nero in un video stile anni '50 in cui solo la fascia dei capelli della cantante ha un accenno di colore, un bel rosso vivo. Come reagiranno i fan e i social all'indomani del debutto del singolo? Lo scopriremo solo oggi.

