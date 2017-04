ALESSANDRA AMOROSO/ News: un po’ di nostalgia per la cantante attesa all’Arena? (oggi, 21 aprile 2017)

Alessandra Amoroso (foto da Instagram)

ALESSANDRA AMOROSO, NEWS: UN PO’ DI NOSTALGIA PER LA CANTANTE ATTESA ALL’ARENA DI VERONA? (OGGI, 21 APRILE 2017) - Alessandra Amoroso si sta preparando per le date live del 28 e del 29 aprile prossimi, all’Arena di Verona: dopo aver trascorso le vacanze di Pasqua al fianco della sua famiglia, la cantante salentina si è rimessa in pista, e - insieme a tutti gli altri - ha dovuto salutare anche la sua bellissima nipotina. “Già mi manchi…” ha scritto l’artista su Instagram, dopo aver pubblicato un dolcissimo scatto in bianco e nero in cui la si vede seduta per terra, mentre accoglie tra le braccia la bimba di sua sorella. L’immagine ha immediatamente conquistato la tenerezza dei fans, “che amore”, “meravigliose”, “Bella zia con bella nipotina!”, “Sei dolcissima Alessandra sei il mio idolo”, scrive infatti qualcuno, e altri non possono fare altro che comprendere a pieno la sua sensazione di nostalgia: “Ti capisco questi nipoti ti rubano il cuore”.

Alessandra Amoroso, in ogni caso, non dimentica la sua meravigliosa Big Family, che giorno dopo giorno la sostiene e le incoraggia: “Un bacio gigante alla mia #bigfamily #buonagiornata” ha scritto ancora sulla sua pagina social ufficiale, postando una fotografia in cui sfoggia un taglio di capelli cortissimo, già ‘presentato’ ai followers qualche giorno prima. E l’attesa di ritrovarla sul palcoscenico cresce…

