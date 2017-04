Fedez/ News: è pronto a riabbracciare Chiara Ferragni, appuntamento a… (oggi, 21 aprile 2017)

Fedez (Instagram)

FEDEZ, NEWS: IL RAPPER È PRONTO A RIABBRACCIARE CHIARA FERRAGNI, APPUNTAMENTO A... - Mentre Fedez è impegnato con le ultime tappe della sua tournée, la sua fidanzata Chiara Ferragni è alle prese con quelli che, sui profili social, ha definito #americanDays. La blogger, amatissima in tutto il mondo, ha infatti posato con una serie di foto che la ritraggono negli States mentre indossa, come ormai consuetudine, gli abiti e gli accessori più trend del momento. Uno scatto, però, spicca fra tutti: è quello con il quale Chiara Ferragni ha ricordato il suo Fedez e l’incontro che, fra pochi giorni, li unirà dopo un breve periodo di distanza: “See you on Sunday my love. Mi manchi”, ha scritto poche ore fa la blogger pubblicando un’immagine che mostra Fedez stretto nel suo abbraccio; questa foto, che ha collezionato moltissimi like, ha in qualche modo messo la parola fine a tutti i rumors che, nelle ultime ore, volevano la coppia più amata della stagione ormai in crisi. “Non si sono lasciati, abbiamo la risposta”, “Grazie al cielo stanno ancora insieme. Momenti di puro panico #ravioli”, “Per fortuna, ero già in crisi!! #unavitasenzasenso”, scrivono i fan su Instagram con un po’ di ironia. Qui è possibile visualizzare lo scatto e tutti i commenti.

FEDEZ, NEWS: IL RAPPER OGGI AL PALAGEORGE DI MONTICHIARI - Il tour di Fedez e J-Ax si avvia alle fasi conclusive con le ultime tre tappe della stagione che segneranno una breve pausa prima del grande ritorno estivo. A partire dal prossimo 19 giugno, infatti, i due rapper daranno il via alla seconda parte della loro tournée, che partirà dal GruVillage di Torino il prossimo 19 giugno e andrà avanti fino alla serata finale presso l’Home Festival di Treviso. Per il momento, non resta che seguire gli ultimi tre eventi live previsti nei prossimi giorni, il primo oggi, 21 aprile, al PalaGeorge di Montichiari e quelli di Pesaro (il 22 Aprile) e di Verona (il 6 maggio). L’ultima tappa del tour ha visto Fedez e J-Ax sul palco dello Stadium di Genova, dove una folla di fan ha assistito con grande entusiasmo all’esibizione del duo musicale più seguito e amato della stagione. Fedez, in vista del successo ottenuto, poche ore fa ha condiviso sulle sue Instagram Stories i momenti più belli della serata, ringraziando poco dopo il pubblico con un’ampia foto panoramica.

