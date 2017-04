JUSTIN BIEBER/ News: il cantante oggi a Panama City, si esibirà di nuovo in Despacito? (21 aprile 2017)

Justin Bieber

JUSTIN BIEBER, NEWS: IL CANTANTE CANADESE SI ESIBISCE A PANAMA (OGGI, 21 APRILE 2017) - Prosegue il tour trionfale di Justin Bieber, che questa sera sarà impegnato in un nuovo attesissimo concerto completamente sold out. Sarà Plaza Figali di Panama City il luogo prescelto per la nuova tappa del suo Purpose Tour, che nelle ultime settimane ha toccato diverse località dell'America Latina e che a partire da maggio si sposterà anche in Asia, Africa, Australia arrivando poi in Europa (arriverà a Monza il prossimo 18 giugno). Nell'ultimo concerto del 18 aprile a Puerto Rico, Justin Bieber ha lasciato i suoi fan a bocca aperta presentando la versione Remix di 'Despacito' e cantando per la prima volta nella sua carriera in spagnolo. Insieme a lui erano saliti sul parco anche Luis Fonsi e Daddy Yankee, che avevano celebrato quello che per il momento è il video musicale d'esordio più visualizzato su Youtube ( da quasi 55 milioni di persone in quattro giorni). Sebbene in molti abbiano criticato tale performance, ritenuta a tratti persino disastrosa, è proprio questo il brano più atteso nella tappa di Panama di oggi? Arriverà il nuovo regalo per i suoi fan?

