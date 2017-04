Marco Carta/ Video "Il meglio sta arrivando" il nuovo singolo. In arrivo l'album "Tieniti forte"

Marco Carta (Facebook)

MARCO CARTA ANNUNCIA IL SUO NUOVO SINGOLO "IL MEGLIO STA ARRIVANDO" - Marco Carta torna sulla scena musicale grazie al suo nuovo singolo dal titolo "Il meglio sta arrivando". Il brano, in uscita oggi, venerdì 21 aprile, nasce dalla collaborazione con Luca Charavalli, Raige e Davide Simonetta. Tutti i fan del cantante cagliaritano, quindi, potranno finalmente tirare un sospiro di sollievo: il singolo, infatti, anticipa l'uscita del nuovo album "Tieniti forte", che sarà pubblicato il prossimo 26 maggio per la gioia di chi aspettava da tempo questo momento. Proprio Marco Carta, poche ore fa, ha annunciato l'uscita del disco sui social, dove, dopo aver pubblicato uno scatto, ha svelato in anteprima la cover. Il cantante, nella didascalia dell'immagine condivisa sui social, ha anche annunciato che nel disco ci saranno dodici tracce, fra le quali anche "Il meglio sta arrivando", il brano in uscita oggi. Se volete visualizzare il messaggio condiviso da Marco Carta sui social e la cover del suo nuovo album, potete cliccare qui.

MARCO CARTA ANNUNCIA IL SUO NUOVO SINGOLO "IL MEGLIO STA ARRIVANDO", CHE ANTICIPA L'USCITA DEL DISCO "TIENITI FORTE" - "Il meglio sta arrivando", parola di Marco Carta, che ha annunciato oggi l'uscita del primo singolo, che anticipa la pubblicazione del nuovo album "Tieniti forte". Come lo stesso cantante ha anticipato, l'album, in uscita il prossimo 26 maggio, sarà composto da dodici tracce, che finalmente, per la gioia delle sue fan, segneranno il suo ritorno sulla scena musicale. Di seguito la tracklist dei brani contenuti nel nuovo disco: 1. Il meglio sta arrivando, 2. Dalla stessa parte, 3. Niente di logico, 4. Finiremo per volerci bene, 5. Solamente la pelle, 6. Senza rumore, 7. La destinazione siamo noi, 8. La fine del viaggio, 9. Comunque vada, 10. Dove il tempo non esiste, 11. Fuggirò da te, 12. Inviolabile. A poche ore dall'uscita del nuovo singolo, l'hashtag dedicato al brano #IlMeglioStaArrivando è entrato in tendenza su Twitter, segno del grande entusiasmo con il quale il popolo sul web ha accolto il ritorno di Marco Carta sulla scena musicale italiana. Qui è possibile ascoltare il brano.

© Riproduzione Riservata.