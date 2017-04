Fedez (foto da Instagram)

FEDEZ, NEWS: CON J-AX E IL TOUR DI COMUNISTI COL ROLEX A PESARO (OGGI, 23 APRILE 2017) - Gli show che Fedez e J-Ax stanno regalando ai fans con il loro Comunisti col Rolex Tour, tra effetti scenici e ospiti, sono davvero indimenticabili: i due rapper cavalcano l’onda del successo, e stasera - sabato 22 aprile 2017 - saranno sul palco dell’Adriatico Arena di Pesaro per un nuovo concerto, in attesa della data del prossimo 6 maggio all’Arena di Verona (e tutti gli appuntamenti fissati per l’estate). Proprio di recente, J-Ax è intervenuto sulla sua pagina Instagram ufficiale postando uno scatto dal palco, in cui lo si vede che spruzza fumo tutt’intorno: “Il fumo che fa lo zio Ax è sempre esagerato”, ha commentato l’artista.

L’attesa è alle stelle, e il palco di certo tornerà ad infiammarsi: i fans di Fedez hanno però anche un altra sorta di appuntamento, questa volta sui social network. La sua storia con Chiara Ferragni - nonostante la paura dei followers nei giorni scorsi - va a gonfie vele: dopo il viaggio in America della fashion blogger e gli impegni con la tournée di Fedez, i due dovrebbero riuscire a riabbracciarsi proprio domani, domenica 23 aprile. Sarà lui a volare oltreoceano o lei a fare ritorno a casa? Presto lo scopriremo…

