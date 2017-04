JUSTIN BIEBER / News: foto della popstar canadese mostra i muscoli a Miami

Justin Bieber

JUSTIN BIEBER, NEWS: LA POPSTAR CANADESE SORRIDENTE E CON I MUSCOLI IN VISTA A MIAMI – Justin Bieber ha tutti i motivi per essere felice. Pur essendo giovanissimo, infatti, il cantante canadese non solo è una vera popstar amatissima in tutto il mondo ma è anche uno dei più ricchi al mondo. Dopo aver collezionato una serie di successi con il Purpose Tour, recentemente, Justin Bieber, insieme all’amico Lusi Fonsi, ha realizzato la versione remix di “Despacito” portando a casa l’ennesimo trionfo. Tra un impegno professionale e l’altro, fortunatamente, Justin riesce comunque a dedicarsi ai suoi amici con i quali si è concesso un pranzo rilassante pochi giorni fa.

Justin Bieber, inoltre, è riuscito a staccare la spina concedendosi anche un pomeriggio rilassante prontamente immortalato dai paparazzi. Contrariamente ad altre volte, la popstar canadese, alla vista dei fotografi, è apparso sorridente e disponibile. Per la gioia dei suoi milioni di fans, Bieber ha sfoggiato un sorriso radioso, i suoi numerosissimi tatuaggi e i suoi muscoli. Il successo professionale, dunque, riesce sempre a regalare momenti di gioia a Bieber che, sentimentalmente parlando, invece, continua a collezionare delusioni. Pur essendo lo scapolo d’oro del momento, nonostante ci siano milioni di ragazze pronte a corteggiarlo e a conquistarlo, Bieber non è ancora riuscito a trovare la donna giusta. In attesa di scoprire se, in futuro, Justin troverà la ragazza dei suoi sogni, cliccate qui per vedere e foto.

