ELVIS THE MUSICAL/ Al Teatro Nuovo di Milano anche la mostra di memorabilia originali

La chitarra di Elvis

A meno di due settimane dal debutto di "ELVIS The Musical", atteso in anteprima al Teatro Nuovo di Milano dal 5 al 14 maggio, arriva una conferma sensazionale: l'Elvis Presley Museum ha deciso di allestire in esclusiva collegata allo spettacolo una speciale anticipazione della mostra ufficiale, con una selezione di 15 pezzi originali appartenuti al Re del Rock e da lui utilizzati: fra questi l'abito di scena indossato durante gli show a Las Vegas nel 1972 e '73, la chitarra "Hagström" suonata nello show televisivo "Comeback Special 1968", uno dei 5 singoli pubblicati dalla Sun Records "Mistery Train" del 1955, vari oggetti da collezione privata e di scena, l'ultima lettera manoscritta da Elvis il giorno prima della sua scomparsa, avvenuta il 16 agosto 1977.

La mostra è un'esclusiva per il pubblico di "Elvis The Musical" durante le 2 settimane in scena al Teatro Nuovo, ma sarà aperta gratuitamente a tutti nella sola giornata precedente il debutto, giovedì 4 maggio.

"ELVIS The Musical" è una biografia in musica della storia umana e professionale di Elvis Presley, ripercorsa attraverso le sue canzoni immortali a 40 anni dalla sua scomparsa. Sono 18 i performer in scena tra cantanti, attori, ballerini e musicisti oltre all'indispensabile band dal vivo. A breve sarà resa nota la composizione del cast scelto attraverso un'audizione che ha visto la partecipazione anche di qualche candidato internazionale per interpretare il ruolo del mito.

La produzione di "Elvis the Musical" è italiana, curata da Ilce e We4Show, mentre la regia è del pluripremiato Maurizio Colombi, che non solo ha all'attivo successi consolidati nel tempo come "Peter Pan" con musiche di Edoardo Bennato, e recenti come “Rapunzel” e “La Regina di ghiaccio” con Lorella Cuccarini, ma soprattutto ha firmato la regia di "We Will Rock You", il musical dei Queen dedicato a un'altra icona immortale della musica, ovvero Freddie Mercury, andato in scena in Italia con enorme successo dal 2009 al 2011. Colombi stesso ha trascorso un breve periodo a Graceland, dove si è voluto immergere completamente nella magia del mito di Elvis Presley prima di completare il concept dello show.

"ELVIS the Musical", attraverso le canzoni di "The King" e il racconto di vari personaggi che hanno vissuto intorno a lui, svela i retroscena di una vita consacrata alla musica e sacrificata allo show-business. In poco meno di due ore e attraversando un periodo storico di oltre quattro generazioni dagli anni 50 fino agli anni 70, i più significativi per la sua produzione artistica, vedremo quindi in scena intorno a lui tutte le persone più importanti e che sono state vicine ad Elvis durante la sua ascesa e poi caduta: la madre, il padre, i ragazzi della sua band, la moglie Priscilla, l'ultima compagna e il suo agente storico, Colonnello Tom Parker.

Canzoni come Jailhouse Rock, It's now or never (l'italianissima Oh Sole Mio), Suspicious Mind, My Way, That's all right mama, Always on my mind e le tante altre indimenticabili colonne sonore di un'epoca lunga 4 decenni e ancora viva e contemporanea accompagnano il pubblico dello spettacolo, che non potrà fare a meno di appassionarsi alla storia e ai suoi protagonisti, in una rock'n'roll ride verso la tragedia ma anche verso la consacrazione all’immortalità.

Biglietti numerati: Poltrona 30,00 € Poltronissima 34,50 € Poltronissima VIP 39,00 € + prev

Prevendite aperte su:

www.ticketone.it e punti vendita sul territorio

www.happyticket.it

www.teatronuovo.it e biglietteria del teatro

