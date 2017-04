Emma Marrone

EMMA MARRONE, NEWS: BUONGIORNO E CAFFÈ DA PARTE DELLA SALENTINA, FOTO (OGGI, 24 APRILE 2017) - Emma Marrone è stata protagonista del quinto appuntamento con il serale di Amici 16: la cantante salentina ha preso il posto di Morgan in qualità di direttore artistico della Squadra Bianca, e in prime time è tornata a conquistare il pubblico. In molti avevano esultato alla notizia che sarebbe stata proprio lei a guidare Shady, Mike, Thomas e Sebastian: la mattina dopo la messa in onda, è intervenuta su Instagram con uno scatto in pigiama, dove la si vede in procinto di gustarsi una bella tazza di caffè ricostituente. “Bonjour” ha scritto semplicemente Emma, preparandosi a nuova sfide. Nella giornata di ieri, infatti, era in programma la registrazione del nuovo serale del talent che vedremo in onda il prossimo 29 aprile.

Come se la saranno cavata gli allievi della sua Squadra? Ed Emma è rimasta ‘vittima’ di qualche altro scherzo della produzione? Già due sere fa il pubblico ha potuto ridere di fronte ad un piano ben congegnato, grazie anche alla complicità di un ballerino del programma. Chissà che la salentina non torni al centro dei riflettori anche il prossimo weekend… Clicca qui per vedere la fotografia condivisa da Emma Marrone su Instagram.

